Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

15 Temmuz 2016 gecesinde devleti, demokrasiyi ve anayasal düzeni hedef alan hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını belirten Vali Ünlüer, darbecilerin milletin kararlı duruşu karşısında başarısız olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara indiğini ifade eden Ünlüer, "O karanlık gecede en büyük güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara koşan, imanı ile tankların karşısına dikilen aziz milletimiz oldu" dedi.

Güvenlik güçlerinin fedakârlığı ve devletin kararlı mücadelesinin darbe girişiminin bertaraf edilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Ünlüer, polis, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları ve tüm güvenlik birimlerinin milletle omuz omuza hareket ederek demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.

15 Temmuz'un Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğine sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Ünlüer, "Milletimiz asırlardır olduğu gibi o gün de istikbaline ve istiklaline sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Vali Mükerrem Ünlüer, kahraman gazilere şükranlarını sunarak, milli birlik ve beraberlik ruhunun daima yaşatılması gerektiğini kaydetti.