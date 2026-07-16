Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Başkan Görgel, "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin bertaraf edildiği bir gün değildir. Aynı zamanda milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığı direnişin adıdır" dedi.

Türk milletinin o gece tanklara, silahlara ve darbecilere karşı yalnızca vatan sevgisi ve inancıyla direndiğini vurgulayan Görgel, bu mücadelenin tüm dünyaya millet iradesinin hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını gösterdiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele ruhunu taşıyan şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Görgel, "Bizler İstiklal Mücadelesi'ni destanlaştıran Sütçü İmam'ın evlatlarıyız. Göğsünde İstiklal Madalyası taşıyan Kahramanmaraş olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, bayrağımızın ve millet irademizin yanında dimdik durmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı çağrının milletin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Görgel, milyonlarca vatandaşın tek yürek olarak darbecilere karşı mücadele verdiğini ve bu kararlı duruşun Türkiye'nin geleceğine sahip çıkılmasını sağladığını söyledi.

15 Temmuz ruhunun gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Görgel, güçlü devletlerin tarihine sahip çıkan, milli değerlerini koruyan ve birlik beraberliğini yaşatan milletler sayesinde ayakta kaldığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Görgel, vatan uğruna canlarını feda eden 253 şehide Allah'tan rahmet dilerken, kahraman gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.