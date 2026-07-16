Edinilen bilgilere göre, yakınları birkaç gündür D.A.'ya ulaşamayınca endişelenerek aramaya başladı. Aracının Andırın yol ayrımında bulunan Beşoluk mevkiinde görüldüğünü öğrenen aile bireyleri bölgeye gitti.

Aracın yanına ulaşan yakınları, D.A.'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

İlk incelemelerde olay şüpheli ölüm olarak değerlendirilirken, D.A.'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.