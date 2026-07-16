AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programında önemli mesajlar verdi. Debgici, 15 Temmuz gecesi milletin sergilediği kararlı duruşun Türkiye'nin geleceğini belirlediğini ifade etti.

Konuşmasında, hain darbe girişiminin millet iradesi sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayan Debgici, "15 Temmuz gecesi bizleri tankla, uçakla korkutacaklarını sananlar bugün bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıyalar. Aziz milletimiz darbecilere, cuntacılara ve vesayet odaklarına geçit vermeyerek Türkiye'nin kaderini kendi elleriyle yeniden yazmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrının ardından milyonlarca vatandaşın meydanlara çıktığını hatırlatan Debgici, bu birlik ve beraberlik ruhunun devlet içerisine sızan hain yapılanmanın planlarını bozduğunu söyledi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi olmadığını belirten Debgici, yaşananların Türk demokrasisi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Milletin iradesine sahip çıkarak demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Debgici, o gece ortaya konulan birlik ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Anma programında, 15 Temmuz şehitleri rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi. Program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti.