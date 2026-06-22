Filipinler polisi, iki erkek şüphelinin, San Jose Ulusal Lisesine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 3 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 5 öğrencinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyla bağlantılı iki şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, şüphelilerden birinin saldırının düzenlendiği lisede öğrenci olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından okul çevresinde güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla bölgeye ek ekipler sevk etti.

1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan silahlı saldırının nedeni araştırılıyor.