Fransız meteoroloji ajansı Météo-France, ülke genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle 60 vilayette alarm seviyesini turuncuya yükseltti.

Hava sıcaklıklarının gün içinde 41 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ülkede, aşırı sıcakların gelecek hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu gelişme üzerine Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu ve 14 bakanın katılımıyla yerel saatle 11.00’de bakanlar arası kriz birimi toplantısı yapılacağı bildirildi.

Paris’te ek önlemler devrede

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen kentlerden biri olan başkent Paris’te belediye bir dizi yeni önlem aldı. Buna göre, şehirdeki tüm park ve bahçeler hafta boyunca 7 gün 24 saat açık olacak.

Ayrıca Saint-Martin Kanalı’nda belirlenen 100 metrelik alanda vatandaşların belirli saatlerde yüzmesine izin verildi. Kamuya açık yüzme havuzlarının çalışma saatleri uzatılırken, okullar için 1200 vantilatör temin edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık uyarısı

Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişiler için risk oluşturduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam France’ın raporuna göre, ülkede her yıl 5 binden fazla kişi sıcak hava dalgaları nedeniyle yaşamını yitiriyor.