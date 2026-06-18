Erdoğan'a özel selam gönderen Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin Erdoğan'ın liderliğinde dostane bir nitelik kazandığını vurgulayarak Türkiye-Rusya iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler istikrarlı şekilde gelişiyor. Bundan çok memnunuz. Temaslarımız artık resmi çerçevenin ötesine geçmiş ve dostane bir nitelik kazanmıştır. Bu, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sergilediği yaklaşım sayesinde oldu. Erdoğan'a en güzel dileklerimiz iletmenizi istiyorum. Onu ülkemizde karşılamaktan her zaman memnunuz."

Dışişleri Bakanı Fidan da Putin'e Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bölgemizde ve dünyada çok yoğun bir gündem var. Bu konudaki deneyiminiz son derece önemli. İstişare etmemiz gerek çok konu var." değerlendirmesinde bulundu.