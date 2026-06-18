Küresel enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dikkat çekici bir tanker hareketliliğine sahne oldu. Suudi Arabistan’dan 2 milyon varil ham petrol yüklenen “Awtad” isimli tanker ile İran’ın İmam Humeyni limanından yaklaşık 27 bin 500 varil petrol ürünü taşıyan “Viraj” isimli tanker boğazdan geçerek açık denizlere ulaştı.

Ayrıca Suudi Arabistan menşeli olduğu değerlendirilen “Shaden” ve “Jaham” adlı tankerlerin de sinyal kapalı şekilde geçiş yaptığı ve Umman Denizi açıklarında bulunduğu bildirildi.

GÜZERGÂH VE VARIŞ NOKTALARI

Kpler verilerine göre “Awtad” adlı tanker Güney Kore’ye yönelirken, “Viraj” isimli geminin rotasının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu belirtiliyor.

ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından bölgedeki ticari deniz trafiğinde kısmi hareketlilik gözlense de, savaş öncesi dönemle kıyaslandığında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Verilere göre, çatışmalar öncesinde boğazdan günde ortalama 130 gemi geçerken bu sayı yüzde 90’ın üzerinde azaldı. Savaş sürecinde ise günlük ortalamanın yaklaşık 10 gemiye kadar gerilediği ifade ediliyor.

GÜVENLİK VE SEYRÜSEFER UYGULAMALARI

Bölgeden geçen birçok ticari geminin, İran kara suları içinde belirlenen rotayı kullandığı ya da Hürmüz Boğazı geçişi sırasında otomatik tanımlama sistemlerini kapattığı belirtiliyor.