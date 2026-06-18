ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da düzenlenen özel bir program kapsamında imzaladı. Tarihi imza törenine ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza töreni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, G7 Zirvesi kapsamında Trump onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeği sırasında gerçekleştirildi.

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis.



Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz.



C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 18, 2026

14 Maddelik Mutabakat Metni

ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan 14 maddelik mutabakat metninin elektronik ortamda imzalandığı bildirildi. Anlaşmanın içeriğine ilişkin detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, mutabakatın iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Şahbaz Şerif Duyurmuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması" olarak adlandırılan metni elektronik ortamda imzaladığını duyurmuştu.

Uluslararası diplomasi çevreleri, anlaşmanın özellikle Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olabileceğini değerlendiriyor.

Gözler Anlaşmanın Ayrıntılarında

Trump'ın daha önce İran ile yapılan anlaşmanın nükleer faaliyetler ve bölgesel güvenlik konularında önemli güvenceler içerdiğini açıklamasının ardından, gözler şimdi mutabakat metninin kamuoyuna açıklanacak ayrıntılarına çevrildi.

Anlaşmanın yürürlüğe giriş süreci ve tarafların üstleneceği yükümlülüklerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.