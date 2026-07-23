Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Pirinçlik Mahallesi sahilinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sahil kenarında olta balıkçılığı yapan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, denizde bir çocuğun dalgalarla mücadele ettiğini ve çırpındığını fark etti. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini anlayan Aktürk, hiç zaman kaybetmeden harekete geçti.

Olta Takımını Bıraktı, Dalgaların Arasına Atladı

Çocuğun yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan kahraman balıkçı, elindeki olta takımını bırakarak kendini serin sulara bıraktı. Kısa sürede çocuğun bulunduğu noktaya ulaşan Aktürk, canını dişine takarak küçük çocuğu güvenli bir şekilde kıyıya çıkarmayı başardı.

Sağlık Durumu İyi, Ailesine Teslim Edildi

Su çekilmesi ve çırpınma nedeniyle büyük korku yaşayan çocuğun olay yerinde yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Rahat bir nefes alan çevredeki vatandaşlar ve kahraman balıkçı, küçük çocuğu zaman kaybetmeden ailesine teslim etti.

Kahramanlık Anı Kafa Kamerasına Yansıdı

Öte yandan yaşanan nefes kesen kurtarma operasyonu, Erhan Aktürk'ün balık avı sırasında kullandığı kafa kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde balıkçının durumu fark edip hızla suya atlama anı ve çocuğu kıyıya taşıdığı anlar net bir şekilde yer aldı.