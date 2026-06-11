Koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahısların bulunduğu alanda detaylı inceleme yapıldı. Denetimler sırasında 5 adet canlı kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirildi.

Ekipler tarafından el konulan canlı keklikler koruma altına alınırken, avcılıkta kullanılan tuzaklara da el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, kurtarılan kınalı kekliklerin gerekli bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağını bildirdi.

Yetkililer, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, il genelindeki denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, vatandaşlardan da yaban hayatını tehdit eden kaçak avcılık faaliyetleri konusunda duyarlı olmalarını ve şüpheli durumları ilgili birimlere bildirmelerini istedi.