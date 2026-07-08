Bilirkişi Raporu Henüz Dosyaya Ulaşmadı
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti dosyanın gönderildiği bilirkişiden raporun henüz ulaşmadığını açıkladı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Duruşma Ekim Ayına Ertelendi
Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürmesine karar verdi. Dava, 16 Ekim’de yeniden görülecek.
Sanıklar Hakkında 22,5 Yıla Kadar Hapis İstemi
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.