10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlarla, 15 Temmuz 2016’da milletin ortaya koyduğu demokrasi mücadelesi bir kez daha hatırlanacak; şehitler rahmet ve minnetle anılacak.

Etkinlikler Sergi ve Konferanslarla Başlayacak

Anma programları, 10 Temmuz’da Milli İrade Meydanı’nda açılacak “Hat ve Tezhip Sanatı” sergisiyle başlayacak. Takip eden günlerde üniversitelerde düzenlenecek konferanslarda, Türkiye’nin demokrasi tarihi ve 15 Temmuz’un toplumsal etkileri ele alınacak.

15 Temmuz’da Kortej ve Meydan Programı

15 Temmuz’da Şeyh Adil Şehitliği ziyareti ve camilerde düzenlenecek mevlit programlarının ardından, akşam saatlerinde Kıbrıs Meydanı’ndan Milli İrade Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Milli İrade Meydanı’ndaki ana programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, kısa film gösterimleri, sancak koşusu, mehteran konseri ve şiir dinletileriyle 15 Temmuz ruhu yaşatılacak.

Programlar 17 Temmuz’da Tamamlanacak

Anma etkinlikleri, 17 Temmuz’da KSÜ Merkez Camii’nde düzenlenecek mevlid-i şerif programıyla sona erecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıkacağı etkinliklere katılmaya davet etti.