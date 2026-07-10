Şehir genelinde yol yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yolları sıcak asfaltla yeniliyor. Bu kapsamda Gençosman Mahallesi’nde 30001, 30002 ve 30014. sokaklardaki asfalt serimi tamamlandı.

Ekipler, mahalledeki önemli güzergâhlardan biri olan 30026. Sokak’ta çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Yürütülen asfalt seferberliği sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan toz, çamur ve yol bozulmalarının da önemli ölçüde ortadan kalkması bekleniyor. Mahalle sakinleri ise yenilenen yolların yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirterek çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.