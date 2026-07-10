Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım hamlesine Türkoğlu’nda hız verdi. Kılılı Mahallesi’nin en yoğun kullanılan güzergâhlarından Abdulhamit Bulvarı ile Arif Balduk Caddesi’nde başlatılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Sağlık ve Ticaretin Yolu Yenileniyor

Söz konusu arterler, mahalledeki sağlık merkezi, sosyal donatı alanları ve iş yerlerine ulaşım açısından kritik önem taşıyor. Yol yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaşacak hem de bölgedeki ticari hareketlilik olumlu yönde etkilenecek.

Modern Ulaşım Standardına Kavuşuyor

Altyapı çalışmaları sonrasında bozulan kilit parke taşları kaldırılarak zeminde gerekli iyileştirmeler yapıldı. Ardından sıcak asfalt serimine geçilen 1,5 kilometrelik güzergâhta yaklaşık 4 bin ton asfalt kullanılacak.

Yalnızca yol konforunu artırmakla kalmayan bu yatırım, Kılılı Mahallesi’nin gelişimine de önemli katkı sağlayacak. Ulaşım altyapısına yapılan her yatırımın, bölgenin sosyal ve ekonomik canlılığına doğrudan yansıdığı düşünüldüğünde, projenin mahalle için uzun vadeli kazanımlar sunması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kılılı’da sürücüler ve yayalar daha güvenli, düzenli ve modern bir ulaşım ağına kavuşmuş olacak.