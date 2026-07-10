Kent genelinde ulaşım yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ta vatandaşların uzun süredir beklediği yol yenileme çalışmalarını mahalle mahalle hayata geçiriyor. Altyapı çalışmalarının ardından yıpranan cadde ve sokaklar, modern asfalt uygulamalarıyla yeniden düzenleniyor.

İki Mahallede Hedefe Ulaşıldı

Menderes ve 15 Temmuz mahallelerinde tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarıyla birlikte bölge sakinleri daha güvenli ve konforlu yollara kavuştu. Bu mahallelerden gelen olumlu geri dönüşler, ilçedeki dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde Yoğun Çalışma

Ekipler şimdi de Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde özellikle Ahmet Aksu ve Ahmet Bozdağ caddelerinde mesai yapıyor. Güçlü makine parkı ve deneyimli personelle sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşım Kalitesi Artacak

Yenilenen yolların yalnızca sürüş konforunu artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda mahalledeki sosyal ve ekonomik hareketliliğe de katkı sağlayacağı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde sürdürdüğü bu kapsamlı yol hamlesi, Pazarcık’ın modern ulaşım altyapısına kavuşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.