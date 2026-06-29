Gazze Şeridi’nde devam eden İsrail saldırılarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 58’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 Saatte 4 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Açıklamaya göre son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 4 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği aktarıldı. Bölgede saldırıların aralıklarla sürdüğü ve sivil kayıpların devam ettiği ifade edildi.

Ateşkes Döneminde de Saldırılar Sürüyor

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında can kaybının 1.045’e, yaralı sayısının ise 3.380’e yükseldiği kaydedildi. Enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte toplam tablonun her geçen gün daha da ağırlaştığı belirtildi.

Gazze Şeridi’nde çok sayıda binanın yıkıldığı ve enkaz altında hâlâ ulaşılmayı bekleyen binlerce kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Bölgedeki insani krizin derinleştiği vurgulanıyor.