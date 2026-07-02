Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini her geçen gün genişletmeye devam ediyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla hayata geçirilen uygulamalar sayesinde yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar azaltılırken, vatandaşların daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında uygulanan “Büyükşehir’le Güvenli Evim, “Işıklı Kapı Zili” ve “Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı” projeleri, şehirde sosyal belediyeciliğin en somut örnekleri arasında yer alıyor.

“Büyükşehir’le Güvenli Evim” Projesiyle Evler Daha Güvenli Hale Geliyor

Yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşların ev ortamında karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirmeyi amaçlayan “Büyükşehir’le Güvenli Evim” projesi, vatandaşların yaşamını kolaylaştıran önemli uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle evlerinde yalnız yaşayan yaşlıların güvenliğini artırmayı hedefleyen proje kapsamında uzman ekipler tarafından evlerde detaylı incelemeler gerçekleştiriliyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç duyulan noktalara çeşitli güvenlik ekipmanları monte edilerek evler daha güvenli yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Şu ana kadar 21 yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşın hanesi “Güvenli Ev” standardına kavuşturulurken, uygulama kapsamında; köşe koruyucular, priz kilit sistemleri, pencere güvenlik kilitleri, kaymaz halılar, tutunma barları, erişilebilir klozet ve lavabo ekipmanları gibi günlük yaşamı kolaylaştıran birçok destek unsuru vatandaşların evlerine ücretsiz olarak kuruluyor. Projeyle birlikte düşme, çarpma, elektrik çarpması ve benzeri ev kazalarının önüne geçilmesi hedeflenirken, yaşlı ve özel gereksinimli bireylerin bağımsız hareket edebilme imkanlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

İşitme Engelli Vatandaşlara “Işıklı Kapı Zili” Desteği

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bir diğer önemli sosyal destek uygulaması ise “Işıklı Kapı Zili” projesi oldu. İşitme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri olan kapı zilini duyamama problemi, projeyle büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Evlere monte edilen sistem sayesinde kapı zili çaldığında görsel uyarı mekanizması devreye giriyor ve ev içerisinde yer alan ışıklı sinyal yanarak gelen ziyaretçinin fark edilmesi sağlanıyor. Böylece işitme engelli vatandaşlar misafirlerini, kargo görevlilerini ya da diğer ziyaretçileri kaçırmadan günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebiliyor. Proje kapsamında bugüne kadar 35 işitme engelli vatandaşın evine ışıklı kapı zili sistemi kurularak önemli bir ihtiyaca çözüm üretildi.

Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı ile Ailelere Destek

İşitme engelli ailelere yönelik sunulan destekler ışıklı kapı zili ile sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan Titreşimli Bebek Uyarı Cihazı, özellikle yeni doğan bebeği bulunan işitme engelli ebeveynlerin yaşamını kolaylaştırıyor. Bebeğin ağlaması halinde titreşim ve ışıklı uyarı sistemiyle çalışan cihaz sayesinde anne ve babalar anında bilgilendiriliyor. Böylece ebeveynler bebeklerinin ihtiyaçlarına hızlı şekilde müdahale edebiliyor ve bebek bakım süreci daha güvenli hale geliyor. Şu ana kadar 14 işitme engelli aileye titreşimli bebek uyarı cihazı desteği sağlanırken, uygulama ailelerden büyük memnuniyet görüyor.

İhtiyaçlar Tek Tek Belirleniyor

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel gereksinimli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini titizlikle değerlendiriyor. Sahada gerçekleştirilen incelemeler ve vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda ihtiyaçlar tek tek tespit edilerek uygun destekler hayata geçiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evleri güvenli yaşam alanlarına dönüştürülürken, işitme engelli bireylerin hanelerine ışıklı kapı zili sistemleri kuruluyor, çocuk sahibi ailelere ise titreşimli bebek uyarı cihazı desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projelerini vatandaşların ihtiyaçlarına göre çeşitlendirerek toplumun her kesimine ulaşmayı ve yaşamı kolaylaştıran uygulamaları yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği sosyal destek projelerinden faydalanan vatandaşlar, sunulan hizmetlerin günlük yaşamlarını önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür ederek, projelerden duydukları memnuniyeti ifade etti.