Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım projelerini planlı bir şekilde hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sürüş konforunu olumsuz etkileyen yolları modern sıcak asfalt uygulamalarıyla yeniliyor.

Şehir merkezinden ilçelere kadar birçok noktada devam eden çalışmalarla hem ulaşım güvenliği artırılıyor hem de yol kalitesi daha üst seviyeye taşınıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, Dulkadiroğlu ilçesinde belirlenen program doğrultusunda asfalt serim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Egemenlik Mahallesi'nde bulunan 21039. Sokak ile Aslanbey Mahallesi'nde yer alan 7017 ve 7019. sokaklarda kapsamlı asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her iki mahallenin sokakları tek tek sıcak asfalt ile kaplanırken, hem araç trafiği hem de yaya konforu daha güvenli hale getiriliyor.