Kahramanmaraş'ta Şehir Merkezine Yeni Asfalt Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Şehir merkezinin en yoğun kullanılan yolları arasında yer alan Şeyh Adil ve Girne caddelerinde kapsamlı asfalt yenileme çalışmaları başladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, altyapı işlemleri nedeniyle yıpranan yol yüzeyleri tamamen yenilenerek sıcak asfaltla kaplanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sürüş güvenliği ve ulaşım konforunun önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Trafiği Etkilememek İçin Çalışmalar Gece Yapılıyor

Gün içerisinde yoğun araç trafiğinin yaşandığı Şeyh Adil ve Girne caddelerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için asfalt serim çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafik akışını aksatmamak amacıyla gece boyunca yoğun mesai yaparken, çalışmalar sayesinde hem ulaşımın kesintiye uğramaması hem de asfalt uygulamasının daha hızlı tamamlanması sağlanıyor.

1 Kilometrelik Güzergâh Baştan Sona Yenileniyor

Proje kapsamında yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki güzergâhta eski ve deforme olmuş asfalt tamamen kaldırılarak yerine dayanıklı sıcak asfalt seriliyor.

Yenilenen yol sayesinde araç sürücüleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşurken, şehir merkezindeki ulaşım kalitesinin de yükselmesi amaçlanıyor.

Hedef Daha Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı devam eden asfalt yatırımlarıyla hem yol ömrü uzatılıyor hem de vatandaşların daha güvenli ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Yetkililer, Şeyh Adil ve Girne caddelerindeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak yolların yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.