Erdoğan'dan AK Parti Vurgusu: "Bir Türkiye Kitabıdır"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Yaklaşık 25 yıllık siyasi yolculuğu değerlendiren Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin tüm renklerini bünyesinde barındıran bir yapı olduğunu belirterek, partisini "Türkiye kitabı" benzetmesiyle anlattı.

Erdoğan, "Bir kitabın sayfaları farklı olabilir ancak onu bir arada tutan ortak bir ruh vardır. AK Parti de işte böyle bir Türkiye kitabıdır." ifadelerini kullandı.

"CHP'deki Tartışmaların Tarafı Değiliz"

Konuşmasının önemli bölümünü ana muhalefete ayıran Erdoğan, CHP'de yaşanan iç tartışmaların kendi partilerinin gündemi olmadığını söyledi.

CHP'nin yaşadığı sorunların kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin güçlü ve kendi iradesiyle hareket eden bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"86 Milyon Bu Devletin Eşit Sahibidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının devletin eşit sahibi olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi:

"Bu ülkede hiçbir vatandaş misafir değildir, öteki değildir. Kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun herkes bu devletin asli unsurudur."

Toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, farklılıkların çatışma değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Başörtüsü Tartışmalarına Dikkat Çekti

Erdoğan, konuşmasında başörtüsü konusunda geçmişte yaşanan yasakları da hatırlattı.

Türkiye'nin bu tartışmaları geride bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı, başörtüsünün toplumun doğal bir parçası olduğunu ifade ederek, eski tartışmaların yeniden gündeme taşınmasını doğru bulmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye Hepimizin Hedefidir"

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, yürütülen çalışmaların herhangi bir kesim için değil, Türkiye'nin tamamının güvenliği için sürdürüldüğünü belirtti.

"Terörsüz Türkiye hedefi sadece bugünün değil, gelecek nesillerin huzuru için büyük önem taşıyor." diyen Erdoğan, milli meselelerde ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası açısından önemli bir birliktelik olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, milli konularda uzlaşı kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"25 Yıldır Aynı İlkelerle Yürüyoruz"

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana aynı değerler doğrultusunda siyaset yaptığını belirten Erdoğan, partinin bir dava hareketi olduğunu söyledi.

25 yıllık süreçte milletle kurdukları bağın güçlenerek devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"AK Parti Kitabının Şirazesi Dağılmaz"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde AK Parti'yi bir kitaba benzeten Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı: