İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 Ayrı Suç Örgütüne Eş Zamanlı Baskın

Yürütülen soruşturmada, Türkiye genelinde ve uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 4 ayrı organize suç örgütünün faaliyetleri mercek altına alındı.

Ekipler, suç örgütlerine mensup şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı.

11 İlde Operasyon

Operasyon kapsamında İstanbul'un yanı sıra Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok Sayıda Ağır Suçtan Soruşturma

Şüphelilerin;

Nitelikli yağma,

Tehdit,

Kasten öldürme,

Kasten öldürmeye teşebbüs,

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Kasten yaralama,

Mala zarar verme

başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla soruşturulduğu bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemleri için İstanbul'a götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve bağlantılarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.