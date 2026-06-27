Avrupa'da etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta Türkiye'de de hissedilecek. Meteorolojik tahminlere göre hafta sonundan itibaren sıcaklıklar hızla yükselecek ve yeni haftayla birlikte yurt genelinde bunaltıcı hava etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının birçok bölgede mevsim normallerinin 5 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Güneydoğu'da 45 Dereceye Yaklaşacak
Tahminlere göre;
- İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıklar 35-36 dereceye ulaşacak.
- Ege ve Akdeniz bölgelerinde hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkacak.
- Güneydoğu Anadolu'da ise termometrelerin 45 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Uzmanlardan Kronik Hastalara Kritik Uyarı
Kalp, tansiyon, diyabet ve solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşların aşırı sıcaklara karşı daha dikkatli olması isteniyor.
Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, güneşten korunacak önlemlerin alınmasını ve yeterli miktarda su tüketilmesini öneriyor.
Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Sıcak hava dalgası öncesinde Karadeniz'in doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağış beklenirken, yağışların pazartesi gününden itibaren bölgeyi terk etmesi ve yerini güneşli havaya bırakması öngörülüyor.
9 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı verilen iller şunlar:
- Artvin
- Balıkesir
- Çanakkale
- Giresun
- İzmir
- Manisa
- Ordu
- Rize
- Trabzon
Yetkililer, kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.