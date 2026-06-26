Erdoğan: "Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Törende konuşan Bakan Çiftçi ise polisliğin, omuzda taşınan üniformadan önce yürekte taşınan büyük bir mesuliyet, millete verilmiş ömürlük bir söz olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, polisliğin, bir çocuğun korkusunu dindiren güven, bir annenin duasında karşılık bulan huzur, suçun ve suçlunun karşısında sarsılmadan duran devlet iradesi olduğuna dikkati çekerek, "Üstleneceğiniz vazife Malazgirt'te açılan kapının, Çanakkale'de geçit vermeyen imanın, Sakarya'da ayağa kalkan iradenin ve 15 Temmuz gecesi milletçe savunulan istiklalin nöbetidir. Bu nöbetin mayasında vatan sevgisi, özünde adalet, ufkunda büyük ve güçlü Türkiye vardır. Bugün burada yemin ettiğiniz meslek, Fethi Sekin'in, Zeynep Sağır'ın ve nice kahraman polisimizin yoludur. Bu yol, inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur." diye konuştu.