Mahkeme Sürecinde Kritik Aşama

Ailenin yaşamını yitirdiği trajik olaya ilişkin yürütülen davada savcılık, esasa ilişkin görüşünü mahkemeye sundu. Açıklanan mütalaada, olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 5 sanığın cezalandırılması talep edildi.

“Bilinçli Taksir” Vurgusu

Savcılık, sanıkların eylemlerinin “basit ihmal” kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçunun oluştuğunu ifade etti. Bu kapsamda her bir sanık için 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Davanın Arka Planı

Olayda anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıkları, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları biliniyor. Soruşturma sürecinde olayın nedeni ve sorumlulara ilişkin çok yönlü inceleme yapılmıştı.

Gözler Karar Aşamasında

Mahkemenin, savcılık mütalaasına karşı tarafların savunmalarını aldıktan sonra karar aşamasına geçmesi bekleniyor. Dava, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.