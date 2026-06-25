Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Gürlek, kurulan özel birimin faaliyetleriyle birlikte çok sayıda dosyanın yeniden ele alındığını belirtti.

16 DOSYADA 19 CİNAYET AYDINLATILDI

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’nın çalışmalarına değinerek, bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Gürlek, bu çalışmaların kamu vicdanını rahatlatmayı ve geçmişte karanlıkta kalmış olayları aydınlatmayı hedeflediğini vurguladı.

638 DOSYA YENİDEN GÜNDEMDE

Bakanlık verilerine göre:

75 ilde toplam 638 dosya yeniden değerlendiriliyor

52 ilde 141 dosya aktif olarak inceleniyor

47 maktulün yer aldığı 44 dosyada özel çalışma ekipleri görev yapıyor

Söz konusu dosyaların, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleri tarafından detaylı şekilde ele alındığı belirtildi.

“HİÇBİR DOSYA KARANLIKTA KALMAYACAK”

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Gürlek, tüm birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını ifade ederek, “Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç tecelli edecektir” dedi.

ÖZEL EKİPLER SAHADA

Soruşturmaların “özel çalışma ekipleri” tarafından yürütüldüğü, emniyet ve jandarma birimlerinin sahada delil toplama ve analiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü bildirildi.