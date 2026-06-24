Düğün sezonunun hız kazanmasıyla birlikte altın piyasasındaki yükseliş, takı tercihlerini de yeniden şekillendirmeye başladı. 24 Haziran 2026 itibarıyla gram altının 6 bin 100 lira, çeyrek altının ise 10 bin lira bandında işlem görmesi, hem evlenecek çiftleri hem de düğün davetlilerini daha ekonomik alternatiflere yöneltti.

Çeyrek Altın Yerini Gram Altına Bırakıyor

Uzun yıllardır düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alan çeyrek, yarım ve tam altın, yükselen fiyatlar nedeniyle yerini giderek gram altına bırakıyor. Kuyumcular, özellikle 1 gram ve yarım gram altınlara olan talebin son dönemde belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

22 ayar bilezikler düğünlerin gözde takıları arasında yer almaya devam etse de vatandaşların daha düşük gramajlı ürünlere yöneldiği gözleniyor. Bazı bölgelerde ise gümüş takılar, altın görünümlü aksesuarlar ve nakit takı uygulamaları da yaygınlaşmaya başladı.

Balıkesir’de “Altın Kravat” İlgi Odağı Oldu

Düğün sezonunda dikkat çeken yeniliklerden biri de Balıkesir’de bir kuyumcu tarafından satışa sunulan altın kravat oldu. Klasik takı anlayışının dışına çıkan tasarım, damatlar için hazırlanan özel ve gösterişli bir aksesuar olarak vitrinlerde yerini aldı.

Damatlara yönelik alternatif takı arayışlarına cevap veren altın kravat, kısa sürede sosyal medyada ve düğün hazırlığı yapan çiftler arasında ilgi görmeye başladı. Sektör temsilcileri, ürünün düğün takılarında yeni bir trendin habercisi olabileceğini değerlendiriyor.

Yaz Sezonunda Takı Trendleri Yakından Takip Edilecek

Uzmanlar, yaz aylarında düğünlerin artmasıyla birlikte takı tercihlerindeki dönüşümün daha da belirgin hale geleceğini belirtiyor. Geleneksel takılar önemini korurken, ekonomik ve dikkat çekici alternatiflerin de önümüzdeki dönemde daha fazla tercih edilmesi bekleniyor.

Düğün sezonunda gözler şimdi kuyumcu vitrinlerinde yerini alan yeni nesil takı trendlerine çevrilmiş durumda.