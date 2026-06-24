KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında yürütülen TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu milletvekillerinin değerlendirmesine sundu.

6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan rapor, görüş ve önerilerin ardından nihai hale getirilerek TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

Komisyon sürecinde 20 toplantı ve 8 saha ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca 610 çocukla yapılan kapsamlı saha araştırması da rapora dahil edildi.

VERİLER DİKKAT ÇEKTİ: SON 10 YILDA YÜZDE 51 ARTIŞ

Raporda yer alan TÜİK verilerine göre:

2015: 133 bin 829 olay

2024: 202 bin 785 olay

➡️ Yaklaşık %51,5 artış

Çocukların karıştığı olaylarda en büyük payın yaralama suçlarına ait olduğu belirtilirken, bu alanda da yaklaşık %78,6 artış yaşandığı kaydedildi.

Raporda ayrıca uyuşturucu ile ilgili suçlarda da ciddi yükseliş olduğu vurgulandı:

2015: 7 bin 545 olay

2024: 16 bin 563 olay

➡️ %119,5 artış

RAPOR: “SORUN ÇOK BOYUTLU”

Komisyon değerlendirmesinde çocuk suçluluğunun yalnızca adli değil; aile, okul, çevre, ekonomi ve dijital dünya etkisiyle oluşan çok katmanlı bir sorun olduğu ifade edildi.

Raporda, erken müdahale, kurumlar arası koordinasyon ve yerel düzeyde sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

OKULLAR, AİLELER VE DİJİTAL DÜNYA ÖN PLANDA

Raporda öne çıkan öneriler arasında dikkat çeken başlıklar şöyle sıralandı:

Erken uyarı ve psikososyal tarama

Tüm öğrenciler için risk analizine dayalı psikososyal tarama programları

Güvenli okul sistemi

Tüm okullarda “Güvenli Okul Planı”

Kamera sistemleri ve giriş-çıkış kontrolü

Her okula rehber öğretmen zorunluluğu

Aile desteği

Risk altındaki ailelere psikolojik ve sosyal destek

Esnek çalışma modelleri ile ebeveyn-çocuk zamanı artırılması

Dijital denetim

Suç içeriklerinin sosyal medyada yayılımına karşı algoritmik denetim

CEZA SİSTEMİ VE İNFAZ MODELİNE REVİZYON ÖNERİSİ

Raporda çocuk adalet sistemine ilişkin dikkat çeken öneriler de yer aldı.

Buna göre:

Yaş gruplarına göre ceza indirimlerinin bazı ağır suçlarda yeniden düzenlenmesi

Çocuk infaz sisteminde “doğrudan eğitimevi” yerine kontrollü cezaevi başlangıcı modeli

Tahliye sonrası güçlü takip ve destek mekanizması kurulması

Ayrıca “suça sürüklenen çocuk” ifadesi yerine “adli süreçteki çocuk” tanımının kullanılması önerildi.

GENEL DEĞERLENDİRME

Raporda, çocuk suçluluğunun artış eğilimi gösterdiği ve özellikle şiddet ile uyuşturucu bağlantılı suçların belirgin şekilde yükseldiği ifade edildi. Komisyon, çözümün yalnızca cezai değil; eğitim, sosyal politika ve aile desteğini kapsayan bütüncül bir yaklaşım ile mümkün olacağını vurguladı.