KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında yürütülen TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu milletvekillerinin değerlendirmesine sundu.
6 bölüm ve 691 sayfadan oluşan rapor, görüş ve önerilerin ardından nihai hale getirilerek TBMM Başkanlığı’na sunulacak.
Komisyon sürecinde 20 toplantı ve 8 saha ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca 610 çocukla yapılan kapsamlı saha araştırması da rapora dahil edildi.
VERİLER DİKKAT ÇEKTİ: SON 10 YILDA YÜZDE 51 ARTIŞ
Raporda yer alan TÜİK verilerine göre:
- 2015: 133 bin 829 olay
- 2024: 202 bin 785 olay
➡️ Yaklaşık %51,5 artış
Çocukların karıştığı olaylarda en büyük payın yaralama suçlarına ait olduğu belirtilirken, bu alanda da yaklaşık %78,6 artış yaşandığı kaydedildi.
Raporda ayrıca uyuşturucu ile ilgili suçlarda da ciddi yükseliş olduğu vurgulandı:
- 2015: 7 bin 545 olay
- 2024: 16 bin 563 olay
➡️ %119,5 artış
RAPOR: “SORUN ÇOK BOYUTLU”
Komisyon değerlendirmesinde çocuk suçluluğunun yalnızca adli değil; aile, okul, çevre, ekonomi ve dijital dünya etkisiyle oluşan çok katmanlı bir sorun olduğu ifade edildi.
Raporda, erken müdahale, kurumlar arası koordinasyon ve yerel düzeyde sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
OKULLAR, AİLELER VE DİJİTAL DÜNYA ÖN PLANDA
Raporda öne çıkan öneriler arasında dikkat çeken başlıklar şöyle sıralandı:
Erken uyarı ve psikososyal tarama
- Tüm öğrenciler için risk analizine dayalı psikososyal tarama programları
Güvenli okul sistemi
- Tüm okullarda “Güvenli Okul Planı”
- Kamera sistemleri ve giriş-çıkış kontrolü
- Her okula rehber öğretmen zorunluluğu
Aile desteği
- Risk altındaki ailelere psikolojik ve sosyal destek
- Esnek çalışma modelleri ile ebeveyn-çocuk zamanı artırılması
Dijital denetim
- Suç içeriklerinin sosyal medyada yayılımına karşı algoritmik denetim
CEZA SİSTEMİ VE İNFAZ MODELİNE REVİZYON ÖNERİSİ
Raporda çocuk adalet sistemine ilişkin dikkat çeken öneriler de yer aldı.
Buna göre:
- Yaş gruplarına göre ceza indirimlerinin bazı ağır suçlarda yeniden düzenlenmesi
- Çocuk infaz sisteminde “doğrudan eğitimevi” yerine kontrollü cezaevi başlangıcı modeli
- Tahliye sonrası güçlü takip ve destek mekanizması kurulması
Ayrıca “suça sürüklenen çocuk” ifadesi yerine “adli süreçteki çocuk” tanımının kullanılması önerildi.
GENEL DEĞERLENDİRME
Raporda, çocuk suçluluğunun artış eğilimi gösterdiği ve özellikle şiddet ile uyuşturucu bağlantılı suçların belirgin şekilde yükseldiği ifade edildi. Komisyon, çözümün yalnızca cezai değil; eğitim, sosyal politika ve aile desteğini kapsayan bütüncül bir yaklaşım ile mümkün olacağını vurguladı.