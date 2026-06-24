12. YARGI PAKETİ MECLİS GÜNDEMİNDE

“Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kapsamında hazırlanan 12. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye hazırlanıyor.

Pakette yer alması planlanan ancak henüz eklenmeyen IBAN düzenlemesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

“FARKINDA OLMADAN KULLANDIRMA” İÇİN YENİ TANIM

AK Partili yetkililerin açıklamalarına göre, Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine eklenecek yeni fıkra ile:

Banka hesabını bilmeden kullandıranlar

Dolandırıcılık eylemine istemeden dahil edilen kişiler

için müstakil bir suç tanımı oluşturulacak.

Yetkililer, bu kişilerin mevcut uygulamada çoğu zaman “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında değerlendirildiğini, yeni düzenlemeyle ayrım yapılacağını ifade etti.

CEZA SİSTEMİ YENİDEN ELE ALINIYOR

Çalışma kapsamında:

Mevcut 3–10 yıl arası hapis cezası içeren “nitelikli dolandırıcılık” yerine yeni bir tanım

1–3 yıl arası hapis cezası ihtimali

Zararı karşılayanlara indirim uygulanması

gibi seçeneklerin değerlendirildiği aktarıldı.

“ESAS MAĞDUR DOLANDIRILAN KİŞİ”

Yetkililer, sistemde asıl mağdurun dolandırıcılığa maruz kalan vatandaş olduğunu vurgularken, hesabını bilmeden kullandıran kişilerin ise Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere kast unsuru oluşmadığında beraat edebildiğini hatırlattı.

Söz konusu düzenlemenin, 12. Yargı Paketi’nin komisyondaki görüşmeleri sırasında ya da Genel Kurul aşamasında önergeyle eklenebileceği ifade edildi.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte IBAN kaynaklı mağduriyetlerde yeni bir hukuki çerçeve oluşturulması bekleniyor.