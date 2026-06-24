Genel Kurul’da söz alan Mehmet Şahin, Kahramanmaraş’ın tarih boyunca hem kahramanlık hem de kültürel üretimle öne çıktığını ifade etti. Şahin, şehrin İstiklal Harbi’ndeki mücadelesine dikkat çekerek Gazi Meclis tarafından verilen “Kahraman” unvanını hatırlattı ve “Kahramanmaraş, kılıçla kazandığı şerefini kalemle taçlandırmıştır” dedi.

Kahramanmaraş’ın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na edebiyat alanında kabul edilmesinin yalnızca şehir için değil, Türk dili ve edebiyatı için de uluslararası bir tescil olduğunu belirten Şahin, bu başarının kültürel hafızayı güçlendirdiğini söyledi.

Şahin, Kahramanmaraş’ın Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Rasim ve Alaeddin Özdenören ile Abdurrahim Karakoç gibi önemli isimleri yetiştiren güçlü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmasında “Yedi Güzel Adam” geleneğine de değinen Şahin, şehrin yalnızca edebi üretimle değil, aynı zamanda fikir dünyasına yön veren bir merkez olduğunun altını çizdi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine de değinen Şahin, kültürel başarıların şehir için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Şehirler sadece taşla değil, hafıza ve ruhla yeniden inşa edilir” ifadelerini kullandı.

UNESCO sürecinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Şahin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler, üniversiteler ve edebiyat camiasının sürece önemli katkı sunduğunu söyledi.

Konuşmasını merhum Nuri Pakdil’in “Bir şehri yaşatmak, bir medeniyeti yaşatmaktır” sözüyle tamamlayan Şahin, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma kararlılığını yineledi.