Şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezi ve ilçelerde yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarını birer birer tamamlamaya devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu Yavuz Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları tamamladı. Yaklaşık 60 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında mahalledeki ana ulaşım güzergâhları ile birçok ara sokak sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

2 Cadde ve 44 Sokak Tamamen Yenilendi

Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi’nde Haydarbey ve Karacabey caddeleri başta olmak üzere mahallede toplam 44 sokakta asfalt serimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 9 kilometrelik yol ağında 14 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Çalışmaların tamamlanması ile araç ve yaya ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandı. Modern asfalt kaplaması sayesinde yolların dayanıklılığı artırılırken, sürüş konforunu olumsuz etkileyen bozulmalar ve deformasyonlar da tamamen ortadan kaldırıldı.

Yayalar İçin Güvenli ve Konforlu Kaldırım

Ekipler, asfalt çalışmalarının yanı sıra yaya ulaşımını daha güvenli ve erişilebilir hale getirmek amacıyla mahallede parke kaldırım imalatını da sürdürüyor. Modern standartlara uygun şekilde inşa edilen parke kaldırımlar, mahallenin ulaşım altyapısını bütüncül bir yaklaşımla güçlendirirken, yaşam kalitesine de önemli katkı sağlayacak.