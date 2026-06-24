Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonuyla son iki haftada 42 ilde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonların, örgütün farklı yapılanmalarına yönelik olduğu bildirildi.
ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan şüphelilerin:
- Örgüt içerisinde aktif görev yürüttükleri
- Finansal destek sağladıkları
- Ankesörlü telefonlarla haberleşme kurdukları
- “Güncel yapılanma, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve gizli yapı” içinde yer aldıkları
tespit edildi.
237 GÖZALTI, 128 TUTUKLAMA
Operasyonların bilançosu şöyle açıklandı:
- 237 şüpheli gözaltına alındı
- 128 şüpheli tutuklandı
- 61 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı
- Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, güvenlik güçleri ve yargı birimlerine teşekkür edilerek operasyonların devam edeceği mesajı verildi.
Yetkililer, FETÖ ve benzeri yapılanmalara yönelik operasyonların, vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız sürdürüleceğini belirtti.