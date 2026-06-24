Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonuyla son iki haftada 42 ilde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonların, örgütün farklı yapılanmalarına yönelik olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerin:

Örgüt içerisinde aktif görev yürüttükleri

Finansal destek sağladıkları

Ankesörlü telefonlarla haberleşme kurdukları

“Güncel yapılanma, öğrenci yapılanması, finans yapılanması ve gizli yapı” içinde yer aldıkları

tespit edildi.

237 GÖZALTI, 128 TUTUKLAMA

Operasyonların bilançosu şöyle açıklandı:

237 şüpheli gözaltına alındı

128 şüpheli tutuklandı

61 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı

Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, güvenlik güçleri ve yargı birimlerine teşekkür edilerek operasyonların devam edeceği mesajı verildi.

Yetkililer, FETÖ ve benzeri yapılanmalara yönelik operasyonların, vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız sürdürüleceğini belirtti.