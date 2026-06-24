Özellikle Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde satışa sunulan konutları hedef seçen vurguncuların, e-Devlet arayüzünü taklit eden sahte internet siteleriyle vatandaşları mağdur etmeye çalıştığı tespit edildi.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların temiz duygularını sömürmek isteyen siber dolandırıcılar bu kez TOKİ projelerini gözüne kestirdi. TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden abonelerine ve kamuoyuna acil kodlu bir bilgilendirme yapıldı.

Sahte e-Devlet Siteleriyle Tuzak Kuruyorlar!

Yapılan resmi açıklamada, idarenin yürüttüğü açık satış kampanyaları sırasında bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında sahte reklamlar türettiği belirtildi. TOKİ amblemi ve logosu arkasına gizlenen bu reklam linklerine tıklayan vatandaşların, e-Devlet kapısı arayüzünü birebir taklit eden kimlik avı (phishing) sitelerine yönlendirildiği emniyet ve bilgi işlem birimlerince saptandı.

Açıklamada, deprem bölgesi olmasından dolayı konut projelerinin yoğun şekilde sürdüğü Kahramanmaraş’a özel bir parantez açıldı. Özellikle satışa sunulan konutlarla ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, TOKİ logosuyla oluşturulmuş şüpheli sosyal medya reklamlarına kesinlikle tıklanmaması gerektiğinin altı çizildi.

Vatandaşların maddi kayba uğramaması adına para transferi konusunda da hayati bir uyarı yapıldı. Kendisini TOKİ yetkilisi olarak tanıtan ya da aracı olduğunu iddia eden şahıslara hiçbir surette ödeme yapılmaması gerektiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, şahsi IBAN numaraları üzerinden hiçbir vatandaşımızdan para transferi, kapora, başvuru bedeli veya işlem ücreti talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz."

Vatandaşların güvenli bir şekilde işlemlerini yürütebilmesi adına başvuruların yapılacağı yasal adresler de kamuoyuyla paylaşıldı. TOKİ işlemlerine ilişkin tüm sürecin yalnızca;

TOKİ’nin resmi internet sitesi,

Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri,

İdarenin resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, bu kanalların dışından gelen hiçbir teklife, reklama ve mesaja itibar edilmemesi noktasında vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.