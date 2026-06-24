İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El-Rih'in İçişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Görüşmede bölgesel gelişmeler, Gazze'de yaşanan süreç, Filistin'e yönelik destekler ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği başlıkları değerlendirildiği belirtildi.

Bakan Çiftçi, görüşmede, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların, çağın en büyük insani trajedilerinden biri olarak hafızalara kazındığını belirtti.

Kadınların, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı, temel insani ihtiyaçlara erişimin engellendiği bu tablonun, vicdan sahibi herkes için derin bir yara olmaya devam ettiğini bildiren Çiftçi, bölgede meydana gelen diğer gelişmelerin, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarını gölgede bırakmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Çiftçi, son dönemde İsrail'in saldırgan ve işgalci politikalarının Lübnan'a ve İran'a kadar uzanmasının, meselenin bölgesel barış ve güvenlik bakımından ne denli ciddi sonuçlar doğurduğunu da açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Yaşanan bu acı tecrübelerin, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın, istişarenin ve ortak hareket kabiliyetinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Çiftçi, bölgenin huzuru, halkların güvenliği ve gelecek nesillerin emniyeti için daha güçlü bir işbirliğine ihtiyaç olduğunun da açık olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, akan kanın durdurulması, insani felaketin sona erdirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasına dayanan iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için gayretlerini de kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların, insanlık vicdanında derin yaralar açtığına işaret eden Çiftçi, "72 bini aşkın Gazzeli kardeşimizin şehadetine yol açan saldırılar, soykırımcı İsrail yönetiminin insani ve ahlaki değerleri ne ölçüde hiçe saydığını bütün dünyanın gözleri önüne sermiştir. Ateşkese rağmen gerçekleştirilen 2400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir yaklaşım ortaya koymadığının açık bir göstergesidir. Bu süreçte 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesi, Gazze'de yaşanan insani felaketin boyutlarını gözler önüne sermektedir." ifadesini kullandı.

Çiftçi, böylesine ağır bir tablo karşısında Türkiye'nin, ilk günden itibaren Filistinli kardeşlerinin yanında yer aldığını, adaletin, insan onurunun ve hukukun savunulması için güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bilmenizi isterim ki devletimiz ve milletimiz, Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

İnsani dramın hafifletilmesi amacıyla gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasını büyük önem taşıyan bir mesele olarak gördüklerini anlatan Çiftçi, bu kapsamda, 14 uçak ve 21 gemi ile Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştırdıkları insani yardım malzemelerinin Gazze'ye sevkinin devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, "7 Ekim 2023'ten bugüne kadar hava köprüsü, gemi seferleri, yerelden temin edilen yardımlar ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplamı yaklaşık 110 bin tona ulaşmıştır. Bu çalışmalar, Türk Kızılayı ve AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Filistin Büyükelçiliği arasında kurulan ortak mekanizma sayesinde çeşitli sebeplerle resmi işlemlerini tamamlayamamış Filistinlilerin de tespit edilerek gerekli işlemlerin süratle sonuçlandırılmasının sağlandığını söyleyen Çiftçi, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz bütün imkanlarımızla Filistin'in yaralarını sarmaya çalışırken, İsrail'in hukuksuz uygulamalarının uluslararası toplumun bazı kesimleri tarafından yeterli karşılığı görmemesi hepimizi derinden üzmektedir. Bu durum, Gazze'deki yıkımın yanı sıra Batı Şeria'da da Filistin topraklarının gasp edilmesine yönelik girişimleri cesaretlendirmektedir. Bugün Batı Şeria'da 350'den fazla yasa dışı yerleşimin varlığı, karşı karşıya bulunduğumuz tehdidin boyutlarını açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'nin bu konudaki tutumu son derece açık ve nettir. Önceliğimiz, Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır."

Çiftçi, dünyada yaşanan gelişmelerin farkında olarak terörle mücadeleden organize suç örgütleriyle mücadeleye, göç yönetiminden afet yönetimine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Filistin ile de güvenlik işbirliğimizi geliştirmek için çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Filistin'le güvenlik işbirliğimiz çerçevesinde kurumlarımız tarafından, Filistin makamlarının ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bugüne kadar kolluk kuvvetlerimiz tarafından Filistin Polis Teşkilatı personeline yönelik 108 eğitim düzenlenmiş olup, 2 bine yakın kardeşimizle tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Polis Akademisi Başkanlığından ise 143 Filistinli öğrenci mezun olmuş, 19'unun da öğrenimi halen devam etmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde ise 4 kardeşimiz eğitimlerine devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de eğitimlerin artarak devam edeceğini, etmesi gerektiğini temenni ediyorum."

Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El Rih ise, Türkiye'nin tutumundan ve süreç içerisindeki duruşundan ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Filistin davasının her aşamasında bunu görmekteyiz, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Dik durmaya devam edeceğiz. Amacımız barıştır. Bölgemizde adil ve karşılıklı barış istemekteyiz. Bu güzel, büyük Türkiye'nin liderliğine saygılarımızı iletiyoruz. Bir yıldır büyük ambargo ile karşı karşıyayız. Gönüllülerden destek almaktayız." dedi.

Görüşmenin ardından Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Hab El Rih, Bakan Çiftçi'ye Mescid-i Aksa'nın sedeften yapılmış maketini hediye etti.