Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün hazırlayıp sunduğu Haber Ötesi programının konuğu Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru oldu. DSİ’nin Kahramanmaraş’taki yeni hizmet binasından canlı olarak yayınlanan programda, şehre son 23 yılda kazandırılan 148 milyar liralık yatırım ve geleceğe yönelik projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Programda Kahramanmaraş’ın uzun vadeli içme suyu güvenliğine yönelik çalışmalar, yeni su kaynakları projeleri ve deprem sonrası yürütülen su yönetimi faaliyetleri ele alındı. Şehrin artan nüfusu ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda planlanan yatırımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Tarım ve sulama yatırımları da programın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Sulamaya açılan 574 bin dekar arazinin bölge ekonomisine sağladığı katkılar değerlendirilirken, yıllık 9,6 milyar liralık zirai gelir artışının üreticiye yansımaları konuşuldu. Ayrıca tarımda verimliliği artırması hedeflenen yapay zekâ destekli sulama sistemlerinin çalışma prensipleri ve çiftçilere sağlayacağı avantajlar ele alındı.

Barajlar ve su kaynakları konusunda da önemli değerlendirmelerde bulunan Kazım Doğru, Kahramanmaraş genelinde hizmet veren 11 baraj ve 6 gölet ile oluşturulan 674 milyon metreküplük depolama kapasitesinin bölgenin su güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. İklim değişikliği ve kuraklık risklerine karşı alınan tedbirler ile yeni baraj ve gölet projelerine ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Programda taşkın kontrolü ve afet yönetimi çalışmaları da gündeme geldi. Kent genelinde inşa edilen 111 taşkın kontrol tesisi sayesinde birçok bölgede sel ve taşkın riskinin azaltıldığı belirtilirken, son yıllarda etkisini artıran aşırı yağışlara karşı planlanan yeni projeler ve önleyici yatırımlar da değerlendirildi.

Enerji üretimi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve Kahramanmaraş’ın geleceğine yönelik stratejik yatırımların da ele alındığı programda, DSİ’nin şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, suyun stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekerek, Kahramanmaraş’ın tarım, enerji ve içme suyu alanındaki ihtiyaçlarını uzun vadeli planlamalarla karşılamaya devam edeceklerini ifade etti.