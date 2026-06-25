Dünya, son bir gün içinde peş peşe gelen büyük depremlerle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre farklı kıtalarda kaydedilen sarsıntılar geniş bir alanda etkili oldu.

ABD’DE 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

VENEZUELA’DA 7,5 VE 7,2’LİK ÇİFTE SARSINTI

Günün en şiddetli depremleri Venezuela’da yaşandı. Yaracuy eyaletinde 39 saniye arayla iki büyük deprem kaydedildi.

7,5 büyüklüğünde deprem (Yumare yakınları)

7,2 büyüklüğünde deprem (San Felipe çevresi)

Sarsıntıların ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

JAPONYA’DA 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya’nın kuzeydoğusunda Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 51,7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Tsunami uyarısı yapılmazken, yerel kaynaklar 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Son 24 saatte yaşanan sarsıntılar, Pasifik ve Amerika kıtası boyunca geniş bir deprem kuşağında hareketliliğin arttığını gösterdi. Uzmanlar, özellikle 7 büyüklüğü üzerindeki depremlerin art arda gelmesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.