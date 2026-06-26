Türkiye, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesini sınır kapılarında kararlılıkla sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son yıllarda gerçekleştirdiği operasyonların dikkat çeken sonuçlarını paylaştı.

2026'nın İlk Yarısında 407 Operasyon

Bakanlığın verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında düzenlenen 407 operasyonda, piyasa değeri 38,3 milyar lira olan 36 ton 403 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bu rakam, son yıllarda gümrüklerde gerçekleştirilen en dikkat çekici yakalamalar arasında yer aldı.

Son 3,5 Yılda 108,7 Ton Uyuşturucu Yakalandı

Paylaşılan verilere göre uyuşturucuyla mücadelede her geçen yıl operasyon sayısı ve yakalanan madde miktarı artış gösterdi.

2023: 727 operasyonda 11 ton 976 kilogram

2024: 1.362 operasyonda 24 ton 313 kilogram

2025: 934 operasyonda 35 ton 995 kilogram Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İçeriği Görüntüle

2026 (ilk 6 ay): 407 operasyonda 36 ton 403 kilogram

Böylece 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen 3 bin 430 operasyonda, toplam 108,7 ton uyuşturucu ele geçirilirken, yakalamaların toplam piyasa değerinin 119 milyar 153 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Narkokim Ekipleri ve Kriminal Laboratuvar Güç Veriyor

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat müdürlüklerinde Narkokim özel ekiplerinin oluşturulduğunu açıkladı.

Ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddelerin hızlı analiz edilmesi ve soruşturmalara bilimsel destek sunulması amacıyla faaliyet gösteren Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün de mücadelede önemli rol üstlendiği vurgulandı.

"Uyuşturucuya Geçit Yok"

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş teknolojik sistemler, güçlü istihbarat ağı ve uzman personel desteğiyle uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbeler vurduğu belirtildi.

Açıklamada, gençlerin ve toplum sağlığının korunması amacıyla sınır güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu ifade edilerek, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi.

Mücadele Kararlılıkla Devam Edecek

Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, uyuşturucunun yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda toplumun geleceğini tehdit eden önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, sınır kapılarında yürütülen denetimlerin ileri teknoloji, risk analizi ve kurumlar arası koordinasyonla kesintisiz sürdürüleceğini belirtti.