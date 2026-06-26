Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini artırıyor. Hafta sonu boyunca kent genelinde güneşli ve sıcak havanın hakim olması beklenirken, özellikle cumartesi ve pazar günleri termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Sıcak havanın etkisini artıracağı günlerde vatandaşların açık alanlarda uzun süre kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri tavsiye ediliyor.

Cumartesi Günü Sıcaklık Zirveye Çıkacak

Tahminlere göre 27 Haziran Cumartesi günü Kahramanmaraş'ta en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık ise 36 derece olacak.

Nem oranının yüzde 15 ile 91 arasında değişmesi beklenirken, saatte 20 kilometre hızla esecek rüzgar sıcak havanın etkisini zaman zaman hafifletecek.

Pazar Günü de 36 Derece Bekleniyor

Hafta sonunun son günü olan 28 Haziran Pazar günü de sıcak hava etkisini sürdürecek. Kentte en düşük sıcaklığın 19, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olması bekleniyor. Nem oranının yüzde 14 ile 50 arasında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın saatte 16 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Cuma Günü Hava Nasıl Olacak?

26 Haziran Cuma günü ise Kahramanmaraş'ta parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Hava sıcaklığı gün içinde 35 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde 20 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüzde 13 ile 91 arasında değişirken, rüzgarın saatte 17 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması öneriliyor.

Güneş çarpmasına karşı açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi, bol su tüketilmesi ve doğrudan güneş ışınlarından korunulması tavsiye ediliyor.

Hafta Sonu Planı Yapacaklar Dikkat

Hafta sonunu piknikte, yaylada veya açık havada geçirmeyi planlayan Kahramanmaraşlıların yüksek sıcaklık değerlerini göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor. Kent genelinde yağış beklenmezken, güneşli hava hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek.