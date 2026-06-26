Kahramanmaraş’ta 20 yıllık aranın ardından 2024 yılında yeniden hayat bulan Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenmeye başlanan fuar, bu yıl da ticaret, kültür ve eğlenceyi bir araya getirerek şehrin en önemli buluşma noktalarından biri olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde yeniden düzenlenen ve büyük ilgi gören Geleneksel Ağustos Fuarı, 1 – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek. Bir ay boyunca sürecek organizasyonda yer almak isteyen esnaf ve işletmeler için stant ve alan kiralama ön başvuruları başladı.

Fuarda ürünlerini sergilemek, yeni müşterilere ulaşmak ve markalarını tanıtmak isteyen işletmeler;

https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/25/uluslararasi-geleneksel-agustos-fuari-esnaf-on-basvuru-formu

internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor.