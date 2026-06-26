Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla personeline yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda, belediye personeline yönelik “Yapay Zekâ Uygulamaları ve Dijitalleşme” temalı bir seminer düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Saçlı konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, yapay zekâ destekli sistemlerin kamu kurumlarında iş süreçlerini nasıl hızlandırdığı, veri yönetiminde nasıl etkin rol oynadığı ve vatandaş odaklı hizmetlerin geliştirilmesine nasıl katkı sunduğu ele alındı.

Doç. Dr. Ahsen Saçlı, dijitalleşmenin özel sektörün yanı sıra, kamu kurumlarının da öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirterek, yapay zekâ araçlarının doğru kullanılmasıyla hizmet kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekti. Doç. Dr. Ahsen Saçlı, dijitalleşmenin artık sadece özel sektörün değil, kamu kurumlarının da öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirterek, yapay zekâ araçlarının doğru kullanılmasıyla hizmet kalitesinin artırılabileceğine dikkat çekti.