Kahramanmaraş’ın köklü gastronomi mirasının en önemli ürünleri arasında yer alan Maraş tarhanasında 2026 üretim sezonu başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhanalar sergilerde kurutulurken, kentin dört bir yanında üretim hareketliliği yaşanıyor.

Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretime ulaşan Maraş tarhanası, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da yoğun ilgi görüyor. Üretilen tarhananın yaklaşık bin tonluk kısmı farklı ülkelere ihraç edilerek Kahramanmaraş ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın önemli tarhana üreticilerinden Yılmaz Terliksiz, Ahir Dağı eteklerinde sürdürdükleri üretimde bu yıl ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirterek fıstıklı tarhana üretimine de başlayacaklarını açıkladı. Terliksiz, Maraş tarhanasının her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını ve ihracat potansiyelinin arttığını ifade etti.

Yoğurt, dövme buğday, kekik ve tuzun özel oranlarda karıştırılmasıyla hazırlanan Maraş tarhanası, ilk aşamada yaş halde “firik” olarak tüketiliyor. Daha sonra doğal yöntemlerle kurutulan ürün, çorbalık ve çerezlik olarak sofralarda yerini alıyor.

Kendine özgü aroması, besleyici yapısı ve uzun süre tok tutma özelliğiyle öne çıkan Maraş tarhanası, özellikle yaz aylarında yoğun talep görüyor. Çerezlik cips tarhana, çorbalık tarhana ve firik çeşitleri tüketiciler tarafından ilgi görürken, doğal üretim yöntemi ürünün tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.

Kent genelinde yaklaşık 105 işletme ve üreticinin tarhana başta olmak üzere çeşitli tarımsal ürünlerin üretimini sürdürdüğü belirtilirken, Maraş tarhanası hem bölge ekonomisine hem de Kahramanmaraş’ın gastronomi turizmine değer katmaya devam ediyor.