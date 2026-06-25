Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şehir merkeziyle birlikte ilçelerde de yol kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en önemli ulaşım güzergâhlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Mahallesi’ndeki Tepebaşı Caddesi’nde bir yandan sıcak asfalt mesaini bir yandan da yürüyüş yollarında kilit parke imalatları gerçekleştiriliyor.

Elbistan’a Modern Ulaşım Altyapısı

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta sıcak asfalt mesaisi başladı. Ekipler, altyapı işlemleri tamamlanan bölümlerde sıcak asfalt serimine geçerken aynı anda yürüyüş yollarında kilit parke imalatları da gerçekleştiriliyor. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte Tepebaşı Caddesi, yenilenen üstyapısıyla vatandaşların hizmetine sunulacak.