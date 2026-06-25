Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenci Kerem Erdem Güngör’ün hatırası, Dulkadiroğlu ilçesinde oluşturulan konferans salonuyla yaşatılacak.

Sandal Hoca İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde hazırlanan Kerem Erdem Güngör Konferans Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akküncü, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı Muharrem Dilipak’ın yanı sıra Kerem Erdem Güngör’ün ailesi, şehit öğretmenin ailesi, şehit öğrencilerin yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, Kerem Erdem Güngör’ün anısı yad edilirken, ailesi ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Programda yapılan konuşmalarda, konferans salonunun yalnızca öğrencilerin eğitim ve sosyal faaliyetlerine katkı sunacak bir alan olmadığı, aynı zamanda vefa duygusunun, birlik ve beraberliğin önemli bir sembolü olduğu ifade edildi. Katılımcılar, Kerem Erdem Güngör’ün adının bu salonda yaşayacağını ve gelecek nesillere anlamlı bir miras bırakacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen konferans salonunun, öğrencilerin eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerine ev sahipliği yapacağı belirtildi. Açılış töreni, katılımcıların salonu gezmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.