Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mahalle içi ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Afşin’in kırsal İnci Mahallesi’nin mahalle içi ulaşımı modernize edildi. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kilit parke uygulaması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışma sayesinde mahalle yolları daha düzenli, güvenli ve modern bir görünüme kavuştu.

Kırsalda Yaşam Kalitesi Büyükşehir ile Yükseliyor

Toplam 3 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen yatırım ile özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur ve yaz aylarında günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz problemi, kilit parke çalışmaları ile ortadan kaldırıldı. Mahalle içi ulaşım ağının güçlendirilmesiyle birlikte vatandaşların günlük yaşamı da kolaylaştı.