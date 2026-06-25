Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, karne heyecanının yaşanması gereken bir günde evlatlarının ve öğretmenlerinin yokluğunu derinden hissettiklerini belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin eğitim şehidi olarak kabul edilmesini talep etti.

"Şehadet beratlarının terör şehidi olarak kabul edilmesini istiyoruz"

Hayatını kaybeden öğrenci Şura Nur Sevgi Kazıcı'nın babası Mustafa Kazıcı, çocuklarını eğitim almak için okula gönderdiklerini ancak cenazelerini teslim aldıklarını ifade ederek yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Kazıcı, yaşanan acının toplum vicdanında derin bir yara bıraktığını ifade ederek, "Onların Rabbimin katında şehit olduklarından hiçbir şüphemiz yok ancak şehadet beratlarının terör şehidi olarak kabul edilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

"71 gündür ben, ailem ve diğer aileler evlatsız, annesiz yaşıyoruz"

Saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara ise annesinin öğrencilerini korumak için canını ortaya koyduğunu belirterek, karne gününün kendileri için büyük bir hüzne dönüştüğünü dile getirdi. Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın üzerinden 71 gün geçtiğini belirterek, yaşadıkları acının her geçen gün daha da derinleştiğini söyledi.

Kara, "71 gündür ben, ailem ve diğer aileler evlatsız, annesiz yaşamanın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Her gün mezarlarına gidiyoruz. Bedenen aramızda olmasalar da ruhen yanımızda olduklarına inanıyoruz." dedi.

"Annemin öğrencileriyle son kucaklaşması onlara siper olmak oldu"

Annesinin öğrencilerine olan bağlılığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Eğer annem yaşasaydı öğrencileriyle kucaklaşıp karne heyecanını paylaşacaktı ama maalesef annemin öğrencileriyle son kucaklaşması onlara siper olmak oldu. Annemin yaptığı bu onurlu ve gururlu davranış karşısında ve evlatlarımızın yaşadığı hüzün karşısında biz Allah'tan geldiğine inanıyoruz, kadere rıza gösteriyoruz. Karne gününün bizim için önemi çok büyüktü. Annem bugünlerde çünkü çok daha heyecanlı olurdu."

Adli sürece ilişkin değerlendirmede de bulunan Kara, soruşturmanın sürdüğünü ancak kovuşturma aşamasına ilişkin net bir bilginin bulunmadığını belirterek, şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Çocuklarımız yarın karnelerini alıp eve dönecekti"

Hayatını kaybeden öğrencilerden Furkan Sancak'ın annesi Tuğba Sancak da bugün çocukların karne alıp evlerine sevinçle dönmeleri gerekirken kendilerinin mezarlıklara giderek evlatlarının kabirlerine çiçek bıraktıklarını ifade etti. Çocukların isimlerinin okullarda ve çeşitli sosyal alanlarda yaşatılmasını isteyen Sancak, benzer acıların hiçbir ailenin başına gelmemesi temennisinde bulundu.

Okul önünde bir araya gelen aileler, kaybettikleri öğretmen ve öğrencilerin unutulmamasını isterken, adaletin tecelli etmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

15 Nisan'da ne oldu?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine başka okullarda devam etmesi kararlaştırılmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası ve annesi tutuklanmıştı.