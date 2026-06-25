Edinilen bilgilere göre, TAG Otoyolu'nun Pazarcık mevkiinde ilerlemekte olan tırın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, rüzgarın da etkisiyle yol kenarında bulunan anız alana sıçradı.

İtfaiye Zamanla Yarıştı

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, bir yandan alev alev yanan tıra müdahale ederken, diğer yandan anız alanındaki yangının çevredeki ekili tarım arazilerine yayılmaması için adeta zamanla yarıştı.

Büyük Bir Felaket Önlendi

Ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sonucu tır ve anız alanındaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiyenin kritik müdahalesi, alevlerin milyarlarca liralık emeğin bulunduğu ekili alanlara sıçramasını engelleyerek olası bir çevre ve ekonomik felaketin önüne geçti.

Yangın sonrası tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.