Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Andırın İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Başkonuş Yayla Tesisleri’nde çocuklara yönelik “Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği” düzenledi.

Karne hediyesi niteliğinde organize edilen etkinlikte çocuklar, gün boyunca çeşitli geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen programda miniklerin mutluluğu dikkat çekti.

Etkinliğin çocukların yüzünü güldürmek ve unutulmaz bir gün yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilirken, dernek yetkilileri organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Program boyunca çocukların neşeli anları renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik hem aileler hem de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.