Tören ilk olarak okul konferans salonunda yapılan konuşmalarla başladı. Daha sonra burada dereceye giren öğrencilere belgeleri takdim edildi okul birincisi ise kütüğüne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Ardından Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz dereceye giren öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Bahçede düzenlenen törende ise öğrenciler, öğretmenler ve veliler hem gururun hem de ayrılığın duygusunu bir arada yaşadı. Aylar süren emeklerin ve yıllara yayılan eğitim yolculuğunun ardından mezuniyet belgelerini alan öğrenciler, hayatlarının unutulmaz anlarından birine tanıklık etti.

Öğretmenleri ve aileleriyle birlikte bu özel günü kutlayan gençler, sevinç gözyaşları ve alkışlar eşliğinde geleceğe umutla bakmanın heyecanını yaşadı.

Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, mezun öğrencilerin keplerini gökyüzüne fırlatması adeta yeni başlangıçların ve büyük hayallerin simgesi oldu.

Gökyüzünü süsleyen kepler, gençlerin yarınlara uzanan umut dolu yolculuklarının ilk adımını temsil etti.

Okulun her döneminde öğrencilere verdiği destekle takdir toplayan Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğanyılmaz da mezuniyet töreninin en dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Eğitime sunduğu katkılarla gönüllerde özel bir yer edinen Erdoğanyılmaz, hem öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu hem de çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayarak duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrenciler ve veliler tarafından büyük takdir gören Erdoğanyılmaz’ın törendeki varlığı, eğitime gönül veren isimlerin gençlerin hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bu anlamlı mezuniyet töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ve yüzlerdeki tebessümlerle hafızalara kazınırken, mezun olan öğrenciler hayatlarının yeni sayfasına umut, heyecan ve büyük hedeflerle adım attı.