Eğitim Yılının Son Günü: Kentte Karne Heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler için uzun bir maraton sona erdi. Kahramanmaraş genelinde 266 bin 242 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline merhaba dedi.

Kentteki okullarda sabah saatlerinden itibaren yaşanan karne heyecanı, renkli görüntülere sahne oldu.

Akyar İlkokulu’nda Coşkulu Karne Töreni

Karne dağıtımının merkezi adreslerinden biri Akyar İlkokulu oldu. Düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende öğrenciler, karnelerini protokol üyelerinin elinden almanın heyecanını yaşarken, veliler de bu özel ana tanıklık etti.

Karne Sonrası Sürpriz Dondurma İkramı

Törenin en renkli anlarından biri ise karne dağıtımının ardından yaşandı. Öğrencilere dondurma ikram edilmesi, karne sevincini adeta yaz şenliğine dönüştürdü.

Çocuklar hem tatilin hem de ödül gibi ikramın keyfini çıkardı.

Kahramanmaraş'ta Yaz Tatili Başladı

Karne dağıtımının tamamlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta binlerce öğrenci için yaz tatili resmen başladı. Şehir genelinde okullar sessizliğe bürünürken, öğrenciler uzun bir tatil dönemine adım attı.