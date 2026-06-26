Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da yer aldı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi yaklaşımlarını insan odaklı bir anlayış üzerine inşa ettiklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye’nin ve Cumhuriyet’in daha da güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin tüm vatandaşlar için genişletilmesi ve 86 milyonun ayrım gözetilmeksizin birlik, beraberlik ve eşitlik anlayışıyla değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

“Toplantımız Hayırlara Vesile Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıda hem ülkemizin geleceğine yönelik hedefler hem de şehirlerimizin ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alındı. Ortak aklın ve istişarenin ön planda tutulduğu bu buluşmalar, yerelden genele uzanan hizmet anlayışımızın daha da güçlenmesine katkı sağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.